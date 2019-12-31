يد المقاولون تفوز على طوخ بالدوري الممتاز

تألق فريق نادي المقاولون العرب لليد على فريق نادي طوخ بنتيجة ٤٢/ ٣٧ على ملاعب نادي طوخ الرياضي، في إطار فعالياتبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد.
بهذا الفوز الساحق تقدم فريق النادي، بقيادة عمرو رجب، المدير الفنيللفريق، ليصبح أول المجموعة، وجاءت نتيجة الشوط الأول لصالح المقاولون ٢٣/ ١٩.
جدير بالذكر أن فريق النادي خلال دوري المجموعات حقق الفوز في جميع مبارياته ويستعد فريق النادي لنهائيات الدوري.
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