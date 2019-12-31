مران الزمالك.. غياب عبدالشافي وتدريبات تأهيلية لحازم إمام

أدى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، حيث خضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، اختتمت بالجري حول الملعب، بسبب معاناته من الإصابة بشد في عضلة السمانة التي تعرض لها في مباراة الإنتاج الحربي. يستعد الفريق لمواجهة أسوان، الخميس المقبل، بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

حصل محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن عدم الوجود في مران اليوم بسبب بعض الظروف الأسرية وانتظار مولوده الجديد.

ووافق الجهاز الفني على منح اللاعب راحة من التدريبات الصباحية اليوم، التي تأتي في إطار استعدادات الفريق لمواجهة أسوان، الخميس المقبل، بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

خضع الثلاثي محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم.

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وفضل عبدالسلام منح جنش، راحة من التدريبات الجماعية مع الحراس، بعد تنفيذه لتدريبات قوية في الفترة الماضية بعد العودة من الإصابة، حيث تقرر أن يخضع لبرنامج تدريبي

خاص في الفترة المقبلة لكسب مزيد من الجاهزية الفنية والبدنية واستعادة اللياقة، ووجد جنش لمتابعة تدريبات زملائه وعقد جلسة مع مدرب الحراس للاتفاق على خطة العمل في الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر انتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي.

كان شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية، فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم، وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات. ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.