مران الزمالك.. تدريبات قوية لحراس الزمالك وراحة لـ"جنش"

خضع الثلاثي محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم

بنادي الزمالك لتدريبات قوية، تحت قيادة عمرو عبدالسلام، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم.

فضل عبدالسلام منح جنش راحة من التدريبات الجماعية مع الحراس بعد تنفيذه لتدريبات قوية في الفترة الماضية بعد العودة من الإصابة، حيث تقرر أن يخضع لبرنامج

تدريبي خاص في الفترة المقبلة لكسب مزيد من الجاهزية الفنية والبدنية واستعادة اللياقة وتواجد جنش لمتابعة تدريبات زملائه وعقد جلسة مع مدرب الحراس للاتفاق على خطة العمل في الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر انتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات المختلفة التي كان يعاني منها الثنائي.

كان شيكابالا يعاني من نزلة برد قوية، فيما كان يعاني جمعة من كدمة في القدم، وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران اليوم، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد أن اطمأن الجهاز الفني والطبي من قدرتهما على خوض التدريبات. ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.