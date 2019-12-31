جارسيا يشيد بالمعسكر الأوروبي لمنتخب اليد

أبدى الإسباني جارسيا بارندو المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد بنجاح المعسكر الأوروبي مؤكدًا أنه أثر بشكل إيجابي على اللاعبين، بسبب الاحتكاك القوي مع المنتخبات الأوروبية.

أضاف جارسيا أن منتخب مصر

سيجني ثمار المعسكر الأوروبي في بطولة إفريقيا والتي يولي الجهاز الفني واللاعبين أهمية كبيرة للتتويج بها من أجل إسعاد الجماهير المصرية والتأهل لأولمبياد طوكيو لمواصلة سلسلة النجاحات التي تشهدها كرة اليد المصرية في الفترة الأخيرة.

كما أبدى مدرب منتخب مصر سعادته بحصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 وذلك بعد الاستفتاء الذي أقيم بمدينة بازل السويسرية بمقر الاتحاد الدولي لليد مساء أمس الأحد.