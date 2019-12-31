يلتقي فريق ارسنال الانجليزي نظيره نانشستر سيتي غدا الاربعاء على ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة 21 نت الدوري الاتحليزي والتي ستنطلق غدا. ويدخل ارسنال اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ويبحث عت الفوز من اجل تحسين اوضاعه بجدول الترتيب ، في حين يدخل مان سيتي اللقاء وفي رصيده 41 نقطة بحتل بها المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاخب المركز ثاني خلف شاهد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ويبحث عت الفوز من اجل تحسين اوضاعه بجدول الترتيب ، في حين يدخل مان سيتي اللقاء وفي رصيده 41 نقطة بحتل بها المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاخب المركز ثاني خلف ليفربول المنفؤد يالصدارة برصيد 55 نقطة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنحليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.