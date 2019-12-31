منتخب اليد يطير للسويد استعدادًا لبطولة أفريقيا

يطير منتخب مصر الأول لكرة اليد، بعد غدٍ الخميس إلى دولة السويد، لخوض المرحلة الثانية من المعسكر الأوروبي للفراعنة، وذلك استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها تونس ابتداءً من منتصف الشهر الجاري.

من المقرر أن يخوض فراعنة اليد

مباراتين وديتين أمام المنتخب السويدي في يومي 5، 7 يناير ليكمل استعداداته لخوض غمار بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان المنتخب الوطني خاض مباراتين وديتين مع نظيره الصربي،

حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 28 - 27، وخسر في اللقاء الثاني بنتيجة 29 -17.

سيبدأ منتخب الفراعنة أولى مبارياته ببطولة أفريقيا أمام نظيره الغيني، وذلك يوم 16 يناير على أن يواجه كينيا في اليوم التالي، ثم يختتم مرحلة المجموعات يوم 19 من الشهر ذاته أمام منتخب الكونغو.