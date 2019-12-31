رياضة | سولسكاير: "سأجعل 2020 عامًا جيدًا لمانشستر يونايتد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير: "سأجعل 2020 عامًا جيدًا لمانشستر يونايتد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل أولي جونار سولسكاير أن يجلب عقدًا جديدًا حظوظًا أفضل لمانشستر يونايتد بعد فترة عصيبة في تاريخ النادي اللامع.

زاد ظهور منافسي دربي مانشستر سيتي على وجه الخصوص من الصعوبات التي يواجهها نادي أولد ترافورد ، الذي واجه التحدي المتمثل في إيجاد خليفة مناسب على المدى الطويل للمدرب المحتل بالكامل السير أليكس فيرجسون.

جاءت آخر ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسم 2012-13 ، وفي الوقت الذي نجح فيه الفوز بكأس رابطة الأندية وفوز كأس الاتحاد الإنجليزي وحملة بطولة الدوري الأوروبي المميتة في إبقاء الكأس في مكانها ، فإن المدرب الحالي سولسكاير سيكون سعيدًا برؤيته الجزء الخلفي من عام 2010.

قال: "سأجعل عام 2020 عامًا جيدًا لنفسي ولمانشستر يونايتد أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.

نحن في فترة انتقالية. لقد رأينا أندية أخرى تقوم بذلك وتخرج بقوة بعد بضع سنوات وسنرسل هذا العقد بالتأكيد. هذا فقط في طبيعة هذا النادي. "

إذا كان سولسكاير يتوقع بفارغ الصبر السنة الجديدة ، فقد انتهى العام القديم على الأقل بطريقة إيجابية مع فوز مثير للإعجاب على نيوكاسل وبيرنلي الذي عزز النادي في المركز الخامس في الجدول ، متقدماً بفارق أربع نقاط عن تشيلسي في المركز الرابع ، رغم حصوله على 24 نقطة مذهلة قادة ليفربول.

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إنهم يتجهون إلى أرسنال في يوم رأس السنة المليء بالثقة نتيجة لذلك ، على الرغم من أنه لا يزال العمل مستمرًا حيث يحاولون العثور على أسلوب يستخدم الأسلحة الموجودة تحت تصرفهم على أفضل وجه ، لا سيما ضد الفرق التي تحاول الجلوس والإحباط.

قال سولسكاير: "من الصعب المقارنة ، لكن علينا أن نتعلم طريقة لعب كرة القدم.

"لقد قلت إننا لسنا من مانشستر سيتي ، لا يمكننا أن نلعب أو نلعب ولا نلعب" فرق كرة القدم "كما يفعلون حتى الآن ، ولكن نأمل أن نتمكن في غضون بضع سنوات من ذلك. لن يكون بين عشية وضحاها. "

أحرز يونايتد ستة أهداف في مباراتيه الاحتفالية حيث حقق أنتوني مارتيال ثلاثة أهداف منها ماركوس راشفورد والمراهق ماسون غرينوود الآخر ، شكلهما أمام المرمى يخفف من تأخر بيع روميلو لوكاكو في الصيف إلى إنتر ميلان.

ألمح سولسكاير إلى أن أحد أبرز اللاعبين قد يكون محط اهتمام خلال نافذة الانتقالات لشهر يناير ، لكن ظهور غرينوود البالغ من العمر 18 عامًا كان بمثابة مكافأة ضخمة.

قال: "كنا نعتقد دائمًا أن أنطوني وماركوس سيسجلان أهدافًا ، لكن ميسون ملأ فراغًا كبيرًا لقد تعامل مع الأهداف ، لذلك لست قلقًا بشأن الأهداف من الوسط إلى الأمام. ميسون في الثامنة الآن ، ماركوس ، لا أعرف ، 14 أو 15؟ أنتوني لديه عدد غير قليل.

واختتم: "لوكاكو مهاجم جيد وسيسجل الأهداف دائمًا ، ولكن حان الوقت للمضي قدمًا لم نعثر على الشخص المناسب خارج نادينا ، لكن كان لدينا ماسون. "