رياضة | رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي الدفع ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في مباراة الهلال السعودي الودية في مهرجان اعتزال طارق التائب.

ويرغب فايلر في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مهرجان اعتزال التائب خاصة أن الأهلي سيخوض المباراة الودية بعد 48 ساعة فقط من خوض مباراة بلاتينيوم ستارز بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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ويرفض فايلر الدفع باللاعبين الأساسيين في 3 مباريات خلال 5 أيام حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابات وحالات الإجهاد العضلي.

وأعلن الأهلي أن 13 يناير المقبل هو موعد مبدئي لخوض ودية الهلال السعودي، ما يعني أن الفريق الأحمر سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في الثاني عشر من يناير بينما يخوض مباراة بلاتينيوم زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل، يليها ودية أمام الهلال في الثالث عشر من الشهر ذاته، على أن يعود للقاء طنطا في الدوري المصري في الخامس عشر من يناير.