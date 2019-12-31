رياضة | مينو رايولا: على ريال مدريد نسيان بوجبا في الوقت الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مينو رايولا: على ريال مدريد نسيان بوجبا في الوقت الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا صدمة لنادي ريال مدريد الإسباني، بتأكيد بقاء موكله الفرنسي الدولي بول بوجبا مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، ودحض إحتمالية مغادرته في يناير نحو ريال مدريد.

وشدد رايولا على أن مانشستر يونايتد يجب عليه تحقيق طموحات بوجبا في الوقت الحالي.

وأدلى رايولا بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس، وتناقلتها صحيفة آس الإسبانية قائلاً: " مانشستر يونايتد يكن الإحترام لبوجبا، الذي بدوره يحترم مانشستر ومدربه سولشاير".

وتابع: " الشخص الوحيد الذي بإمكانه التحدث عن بوجبا هو سولشاير، سأعتمد على ما ذكره بأن بوجبا لن يغادر، هذا شئ جيد للطرفين".

وأضاف رايولا: " بوجبا يعاني حالياً من الإصابة، هذا ما يهمنا الآن، نركز على بوجبا وعلى جاهزيته مع مانشستر يونايتد".

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وواصل: " هو شخص محترف، وقلبه الآن مع مانشستر يونايتد بشكل كامل".

واستطرد: " طموحات بوجبا المستقبلية ؟ .. أعتقد أن عليه التواجد في فريق يقاتل على بطولة الدوري ودوري ابطال أوروبا".

وعن وضعية الفريق حالياً شدد: " هل ذلك غريباً ؟ هل أنا الوحيد الذي يقلق على اليونايتد ؟ بالتأكيد ملاك الفريق وجماهيره يشعرون بهذا".

واستكمل: " يسعى بوجبا للبطولات مع تواجده في اليونايتد، هذه عقلية اللاعبين أمثال بوجبا".

وأتم: " إذا أراد سولشاير التحدث معي حول بوجبا، فهو يمتلك رقم هاتفي، حتى الآن أتحدث مع إد ودوارد فقط في اليونايتد، لأنه الشخص الوحيد الذي يتحدث معي".

وظهر بوجبا بقميص اليونايتد في سبع مباريات فقط، بعد أن أبعدته الإصابة التي تلقاها في الكاحل عن الفريق، منذ سبتمبر الماضي.