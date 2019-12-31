رياضة | مهاجم أرسنال يرغب في الانضمام لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم أرسنال يرغب في الانضمام لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫يفضل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي الانضمام لصفوف فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.‬

‫وبحسب ما كشفته تقارير صحفية فرنسية فإن اللاعب الجابوني يتطلع للانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني والرحيل عن أرسنال.‬

‫وأضافت التقارير بأن أوباميانج الذي ينتهي عقده في عام 2021، لا يزال لا يقبل التجديد مع أرسنال، في إنتظار تحرك من البارسا للمراهنة عليه.‬

‫ويسعى برشلونة لدعم خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل تقدم عمر الأوروجوياني لويس سواريز، والذي طلب من النادي الكتالوني في أكثر من مرة التعاقد مع مهاجم لتعويضه.‬