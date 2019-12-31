رياضة | مهاجم أرسنال يرغب في الانضمام لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم أرسنال يرغب في الانضمام لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفضل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي الانضمام لصفوف فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب ما كشفته تقارير صحفية فرنسية فإن اللاعب الجابوني يتطلع للانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني والرحيل عن أرسنال.
وأضافت التقارير بأن أوباميانج الذي ينتهي عقده في عام 2021، لا يزال لا يقبل التجديد مع أرسنال، في إنتظار تحرك من البارسا للمراهنة عليه.
ويسعى برشلونة لدعم خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل تقدم عمر الأوروجوياني لويس سواريز، والذي طلب من النادي الكتالوني في أكثر من مرة التعاقد مع مهاجم لتعويضه.