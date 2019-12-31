رياضة | عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي عصر اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الشحات غاب عن مران الفريق الجماعي أمس الاثنين، بسبب شكواه من اجهاد في العضلة الضامة.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفحص الطبي هو الذي سيحدد إمكانية مشاركته في مران اليوم، وكذلك مباراة المقاصة غدًا

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على ملعب السلام.