رياضة | هل أصيب أجاي بتمزق في العضلة الخلفية؟ عبد الحفيظ يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل أصيب أجاي بتمزق في العضلة الخلفية؟ عبد الحفيظ يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الأشعة التي أجراها جونيور أجايي لاعب وسط الفريق أكدت عدم وجود أي تمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح مدير الكرة أن الأشعة التي أجراها النيجيري جونيور أجايي أثبتت وجود إجهاد قوي في العضلة الخلفية، وهو ما تسبب في استبداله أمام بلاتينيوم في المباراة الأخيرة للفريق.

وأضاف أن أجايي سيخضع لاختبار طبي قبل مران عصر اليوم الثلاثاء؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة غدا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف على ملعب السلام.