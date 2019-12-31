رياضة | هل أصيب أجاي بتمزق في العضلة الخلفية؟ عبد الحفيظ يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل أصيب أجاي بتمزق في العضلة الخلفية؟ عبد الحفيظ يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مدير الكرة أن الأشعة التي أجراها النيجيري جونيور أجايي أثبتت وجود إجهاد قوي في العضلة الخلفية، وهو ما تسبب في استبداله أمام بلاتينيوم في المباراة الأخيرة للفريق.
وأضاف أن أجايي سيخضع لاختبار طبي قبل مران عصر اليوم الثلاثاء؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة غدا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف على ملعب السلام.
يخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة .
وكشف الجهاز الطبي للأهلي أن إكرامي يعاني من إجهاد في العضلة السمانة، وسيحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة المقاصة في ضوء الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب.
وغاب شريف إكرامي عن مباراة فريقه أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي الأخيرة للإصابة نفسها، وقام اللاعب بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار الـ٤٨ ساعة الماضية .
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب السلام