رياضة | الأهلي يتحدث عن مواجهة المقاصة بقيادة ميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحدث عن مواجهة المقاصة بقيادة ميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي صعوبة مباراة الفريق غدا أمام المقاصة في الدوري الممتاز .

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي يواجه ضغوطا كبيرة بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري وبطولة إفريقيا، بخلاف الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء .

وقال عبد الحفيظ إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لديه تركيز كبير في مباراة المقاصة؛ للاستمرار في صدارة جدول المسابقة.

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وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي يواجه منافسا قويا في مباراة الغد أمام المقاصة، وأن آخر مباراتين بين الفريقين الموسم الماضى اتسمت بالندية والقوة، فضلا عن أن الفريق الفيومي يملك عناصر مميزة هذا الموسم.

وشدد عبد الحفيظ على أن كل مواجهات الأهلي هذا الموسم لن تكون سهلة، ولكن الفريق دائما هدفه الفوز؛ سواء محليا أو إفريقيًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب السلام