رياضة | تشيلسي يستفسر عن الشرط الجزائي في عقد نجم منتخب ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستفسر عن الشرط الجزائي في عقد نجم منتخب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، والتي تفتح أبوابها بعد ساعات.

وأفادت تقارير إنجليزية، أن النادي اللندني يستهدف التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني المتألق تيمو فيرنر، نجم نادي لايبزج الألماني.

ووفقاً لصحيفة تيليجراف البريطانية، فإن مسئولي البلوز يتابعون اللاعب عن كثب منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأضافت تليجيراف أن تشيلسب يستسفر حالياً عن الشرط الحزائي في عقد فيرنر مع بطل الشتاء في البوندزليجا، لمعرفة قيمة الشرط الجزائي وإمكانية تفعيله في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة الشهيرة، أن الشرط الجزائي يترواح بين 30 إلى 60 مليون يورو، دون معرفة إمكانية تفعيله في الميركاتو الشتوي من عدمه.

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في المقابل، زعم " رافائيل هونجستاين" الصحفي بشبكة " أتليتيك" أنه غير متأكد من قيمة الشرط الجزائي، بيد أنه ذكر أن الشرط الجزائي ليس سارياً في يناير، وسيكون مطبق فقط على فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير ألمانية، أن النادي غير مستعد للتخلي عن خدمات فيرنر في يناير، حيث أن الفريق يتصدر الدوري الألماني، وأمامه مباراة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام الإنجليزي.

وتألق فيرنر بشكل لافت مع الفريق الألماني الشرقي، حيث سجل 23 هدفاً وصنع 10 أهداف في 25 ظهور مع الفريق في كافة المحافل.

ويطمح البلوز في صفقة هجومية جديدة في يناير، في ظل إقتراب مغادرة الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو، وعدم إقتناع مدرب الفريق فرانك لامبارد بمستوى البلجيكي ميتشي باتشواي.

ويرتبط البلوز أيضا بمهاجم ليون الفرنسي موسى ديمبلي، كأبرز الخيارات حال فشل التعاقد مع فيرنر.