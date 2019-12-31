رياضة | سواريز: أبحث عن سيزار ولن أصل لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: أبحث عن سيزار ولن أصل لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة بأنه سعيد للغاية بتواجده في صفوق الفريق الكتالوني ويسعى لإنجاز تاريخي معه.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء :"سعيد جدا في البارسا، لقد عملت دائما على أكمل وجه، الإحصائيات والأرقام تدعمني، أعتقد أنني في تصاعد، وفي أوقات الحسم سوف أصل بطريقة جيدة".

وأضاف :"لقد قلت دائما أن التحديات والأرقام الشخصية يجب أن تترك جانبا، لكن في هذه الحالة، عندما يكون لديه مسافة قصيرة لتحطيم رقم، أو التغلب على رقم تاريخي للاعب مثل كوبالا، تشعر بالفخر الكبير".

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وزاد :"من الواضح أن الوصول إلى المركز الثاني كهداف تاريخي للبارسا يمثل تحديا أكثر صعوبة، ولكن هذا لا يبعدني عن التركيز عليه، سيتم ذلك بمرور الوقت، ولن يكون هاجسا بالنسبة لي، أما رقم ميسي صعب الوصول إليه، لكن أنا متحمس للغاية للوصول إلى رقم سيزار".

وأشار :"بطولة كأس السوبر هي دافع كبير بالنسبة لنا، الان نحن في عطلة، بعد ضغط كبير من المباريات، ولكن نتطلع بالفعل للقتال من أجل هذا اللقب".

وزاد :"الديربي دائما صعب، ويجب الحذر كثيرا، اسبانيول في وضع حساس، في اسفل الترتيب، ولكن على مستوى جودة لاعبيهم، لا يستحقون أن يكونوا في هذا المركز، نتائجهم مؤخرا، وموقفهم الصعب، تجعلهم يلعبون ضدنا بالحد الاقصى، هي مباراة جميلة، ونحب جميعا أن نلعبها".