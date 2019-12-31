رياضة | غياب صادم لنجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب صادم لنجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي جونار سولشاير خبراً صادماً اليوم حول نجم وسط الفريق ، الدولي الإسكتلندي سكوت ماكتومناي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن صاحب الـ 23 عاماً ، تأكد غيابه عن الفريق لفترة طويلة، لن تقل عن ثمانية أسابيع، بحسب التقارير الطبية.

وتعرض الدولي الإسكتلندي لإصابة قوية خلال مواجهة الفريق قبل الماضية في جولة البوكسينج ضد نيوكاسل يونايتد ، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية دون رد.

وأصيب ماكتومناي بقطع جزئي في أربطة الركبة ، مما سيستدعي غيابه عن الفريق حتى مارس المقبل.

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وأعلن الطاقم الطبي لليونايتد غياب اللاعب لمدة أربعة أسابيع ، بحسب شبكة سكاي سبورتس، إلا أن التقارير الاخيرة أكدت اليوم مضاعفة مدة غيابة، لتصل لثمانية أسابيع.

وضاعفت إصابة ماكتومناي من أزمات سولشاير ، بعد إصابة لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا، وإحتمالية غيابه عن القمة المقبلة في الدوري الإنجليزي غداً أمام أرسنال.

وسيواصل النرويجي بذلك الإعتماد على الثنائي فريد ونمانيا ماتيتش أمام أرسنال، بعد أن خاضا مواجهة الفريق الماضية ضد بيرنلي.

ويزور مانشستر يونايتد غداً الأربعاء ملعب الإمارات ، لمواجهة أرسنال في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحتل فيه اليونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة.