رياضة | 5 مباريات مرتقبة في مجموعة بحري بالقسم الثاني غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات مرتقبة في مجموعة بحري بالقسم الثاني غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف الأربعاء منافسات الجولة الحادي عشر ( الأخيرة) للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة لقاء بلدية المحلة مع فاركو، وتختتم الجولة يوم الخميس بإقامة ثلاث مباريات قوية، ومرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي في الثانية والنصف من عصر الأربعاء، فريق بلدية المحلة، صاحب المركز الخامس بقيادة رضا عبد العال برصيد 15 نقطة، مع فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة أحمد عاشور برصيد 22 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز البلدية على دكرنس بهدف، وتعادل فاركو مع أبو قير بدون أهداف.

ثلاث مباريات الخميس

1- غزل المحلة مع الأوليمبي

يستضيف فريق غزل المحلة، وصيف المجموعة بقيادة خالد عيد برصيد 20 نقطة نظيره فريق الأوليمبي صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، والذي يسعى لتحسين وضعه بالمجموعة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز غزل المحلة على بيلا بخمسة أهداف نظيفة، بينما تلقى فريق الأوليمبي الهزيمة من الحمام بهدفين مقابل هدف.

2- المنصورة مع الرجاء

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يخوض فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 13 نقطة لقاء مرتقب مع فريق الرجاء صاحب المركز الرابع بقيادة رضا أبو اليزيد برصيد 16 نقطة.

ويدخل فريق الرجاء المباراة من أجل العودة المنافسة بعد تعثره بالتعادل مع فريق دمنهور بهدف لكل منهما، بينما يأمل فريق المنصورة في مواصلة الإنتصارات، عقب فوزه على فريق المالية بهدفين دون رد.

3- دكرنس مع بيلا

يواجه فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن الجمل برصيد 15 نقطة والذي يسعى إلى الفوز ومطاردة أهل القمة، نظيره، فريق بيلا صاحب المركز الأخير بقيادة الشحات غنيم صاحب الـ 4 نقاط.

ونال كلاهما الهزيمة الأسبوع الماضي حيث خسر دكرنس من بلدية المحلة بهدف، كما تلقى بيلا هزيمة عريضة غزل المحلة بخمسة أهداف نظيفة.

وفاز أمس، فريق دمنهور على أبو قير بهدفين نظيفين سجلها البديل، أحمد متعب، كما تعادل فريق الحمام مع مالية كفر الزيات بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 22 نقطة

2- غزل المحلة 20 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

4- الرجاء 16 نقطة

5- بلدية المحلة 15 نقطة

6- الحمام 15 نقطة

7- دكرنس 14 نقطة

8- أبو قير 13 نقطة

9- المنصورة 13 نقطة

10- الأوليمبي 11 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 4 نقاط