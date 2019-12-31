رياضة | أنشيلوتي يرغب في ضم نجم ريال مدريد المنبوذ لإيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يرغب في ضم نجم ريال مدريد المنبوذ لإيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لإأدات بعض التقارير الصحفية أن المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون مستعد لإعادة الانضمام إلى صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجيز.

كان المدرب الإيطالي قد تزامن سابقًا مع الدولي الكولومبي في لوس بلانكوس وبايرن ميونيخ.

وفقًا للصحافة الإنجليزية ، فإن أنشيلوتي ، الذي حل محل ماركو سيلفا كمدرب لفريق إيفرتون ، مهتم بجلب جيمس معه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهتمًا أيضًا بتوقيع اللاعب في الصيف ، بينما كان في نابولي.

إذا انتقل الكولومبي إلى الجانب الإنجليزي ، فسوف يتعاون مع زميله في الفريق الوطني يري مينا

يريد كارلو انشيلوتي المدير الفني الجديد لايفرتون الاستفادة من علاقته الطيبة مع ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز وابرام صفقة مع النادي الملكي , انشيلوتي يريد التوقيع مع خاميس رودريجيز