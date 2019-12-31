رياضة | الغواص اليمني "نور الدين الصياد" يكشف لــ "الخليج 365" حقيقة صوت الحوت الأزرق بعدن.. ويوجه رسالة للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغواص اليمني "نور الدين الصياد" يكشف لــ "الخليج 365" حقيقة صوت الحوت الأزرق بعدن.. ويوجه رسالة للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الغواص اليمني "نور الدين الصياد" أن بداياته كانت مثل كل الصغار يحب الذهاب إلى البحر وتعلم السباحه ومع مرور الوقت زاد تمكنه في البحر، وازدادت لياقته بالسباحة مما جعلته يتعلم الغواصه بوقت قصير ومنها كانت لانقاذ الغرقى ومنها كانت للاصطياد والعمل المهني.

وأضاف في حديث خاص لــ "الخليج 365"، أنه قبل مشاركته ببطولة السباحة بنادي الضباط هو لاعب منتخب اليمن للجمباز ومثل المنتخب الوطني اليمني في المملكة العربية السعودية وشارك بطولة السباحه في ٢٠٠٧ وحقق المركز التاني في اليمن بسباحة الفراشة.

وقال "نور الدين الصياد"، أكثر المواهب في عدن مهضومين من ناحية الإعلام وقبل الإعلام الدعم المادي للموهوبين وقتل مواهبهم بسبب الإهمال لعدم توفير حقوق الموهبة لشخص الموهوب.

وأضاف بأنه مارس هوية الغواصة في العمر ١٥ سنة وكان الدفع ذلك لأـجل المتعة واستكشاف خفايا البحر وحب الفضول لأسرار البحر ومع مرور الأيام فادتني كتير لجلب الرزق واصطياد الأسماك وممارسة العمل في البحر بشكل يومي.

وقال إن المخاطر كتيرة بالبحر من رياح البحر وشدة طوفان البحر الهائج وكذلك أسماك القرش وبعض الأسماك السامة وضغظ البحر.

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- رسالته للحكومة الشرعية اليمنية

وحول رسالته للحكومة الشرعية اليمنية ، قال إن رسالتي للحكومة أن تستفيد من الشباب الواعد المثقف الموهوب بالدعم المادي والمعنوي ومنحات خارجية لتطوير وتقوية المستويات بحكم قلت المعاهد والدراسات المحدودي التي نعاني منها في بلادنا لنستفيد من كل شخص موهوب وينفع به بلاده لتطوير المستقبل بشكل يليق لنا كيمنين.

وكشف" نور الدين" بأنه لا صحة لصوت الحوت الأزرق في عدن، مؤكداً أن هناك أسرار وخفايا بالبحر قد لايصدق أحد من قولها، مضيفاً نحن نعلم القربين من البحر أن داخله أسرار ونرى البعض منها ، واذا تبوحنا لغيرنا لما صدق مانراه من خلق الله وفي خلقه شؤون.

وأكد أن هناك أصوات للحيتان لكن في المحيطات المفتوحة، ولاتوجد مخاطر من صوت الحوت وإنما توجد مخاطر بالإقتراب منه لأن حجمه كبير قد يهدد أي باخرة بالغرق بحالة الإصطدام.

- رسالته للشباب

وقال إن نصيحتي للشباب التي لديه موهبة يحاول بقدر المستطاع أن يواصل موهبته وعزم إن بعد العسر يسرا وما من نجاح إلا من بعد الفشل والإجتهاد بالموهبة يعطيها تطوير وشي عظيم للمستقبل.