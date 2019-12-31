شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقترب من حسم صفقة «كولوسيفسكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من حسب صفقة انضمام نجم أتالانتا المعار إلى بارما ديان كولوسيفسكي، ليوجه ضربة قوية لآمال مانشستر يونايتد وأرسنال.

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وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، كان اللاعب الدولي السويدي محل اهتمام الناديين الإنجليزيين الذي أحرز 4 أهداف وصنع 7 مع بارما هذا الموسم.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي الإيطالي فابريتزيو رومانو قوله إن يوفنتوس توصل لاتفاق على ضم اللاعب مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، كما توصل اللاعب لاتفاق مع السيدة العجوز على البنود الشخصية في عقده.

وكانت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية قد أكدت تقدم مانشستر يونايتد بعرض لضم اللاعب مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، إلا أن يوفنتوس نجح في حسم السباق لصالحه بعرض أكبر.