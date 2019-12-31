شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يزاحم ليفربول ومانشستر يونايتد على صفقة «فيرنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انضم نادي تشيلسي الإنجليزي للسباق على توقيع الهداف الألماني تيمو فيرنر، لاعب أر بي لايبزيج، لينافس كل من ليفربول ومانشستر يونايتد.

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وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد جذب اللاعب انتباه تشيلسي، الذي يسعى لإجراء تعاقدات بعد حرمانه من إتمامها الصيف الماضي بسبب العقوبات التي وقعت عليه.

وسيضطر تشيلسي للدخول في صراع مع ليفربول ومانشستر يونايتد على اللاعب، حسب التقارير البريطانية، واللذان يسعيان أيضًا لضم الألماني بعد تألقه بشدة هذا الموسم وتسجيله 18 هدفًا في 17 مباراة بالدوري الألماني بالإضافة إلى صناعته لـ 6 أهداف.

وارتبط اسم «فيرنر» بالانتقال إلى ليفربول منذ فترة طويلة، كما أشارت التقارير إلى دخوله دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد بعد فشل النادي في ضم إرلينج هالاند من سالزبورج.