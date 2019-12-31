شكرا لقرائتكم كارتيرون يعتمد على لاعب جديد لحل أزمة الظهير الأيمن فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، فى الدفع باسلام جابر جناح أيمن الفريق فى مركز الظهير الأيمن فى مباراة أسوان المقرر لها بعد غد فى الجولة الـ 11 بالدورى والتى ستقام على استاد القاهرة، بسبب الازمة التى يعانى منها الفريق فى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغنى وهروب حمدى النقاز.

ويرى كارتيرون أن تغيير مركز إسلام جابر من جناح أيمن إلى ظهير ايمن ستكون اقل خطورة من الاستعانة بلاعب ناشئ وهو أحمد عيد، وذلك لنقص خبرته بالإضافة إلى أن موقف الفريق فى جدول الدورى والنتائج السلبية التى يحققها مؤخرا لا تسمح بالاعتماد على لاعب ناشئ والمخاطرة بالدفع به أساسيا، كما أن اسلام جابر ينصم دائما لمعسكرات الفريق فى المباريات مما يعنى انه فى الصورة ومتأقلم مع زملاءه وينقصه فقط المشاركة فى المباريات.

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ويخوض الزمالك مرانه الختامى غدا على ملعب النادى بميت عقبة، على أن يختار الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق قائمة المباراة والتى تضم 21 لاعبا، ومن المتوقع أن يتواجد بها احمد عيد موالد 2001 فى قائمة الفريق، وهو سبق وان تم تصعيده للفريق الأول فى عهد إيهاب جلال وشارك فى مباراة ودية امام نادى 6 أكتوبر.

ويخوض الزمالك مباراة أسوان ولا بديل أمامه سوى الفوز لتعديل وضع الفريق فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الـ 7 فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، فى المقابل فان فريق أسوان يحتل المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.

كان الزمالك قد تعادل فى آخر مباراة له بالدورى أمام الإنتاج الحربى سلبيا فى الأسبوع العاشر من المسابقة، وتعادل أيضا فى آخر مبارياته الرسمية أمام زيسكو يونايتد السبت الماضى 1/1 فى دورى أبطال أفريقيا، بينما حقق أسوان التعادل فى أخر مباراتين بالدورى أمام كل من طلائع الجيش وطنطا.