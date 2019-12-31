شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: مباراة المقاصة صعبة بسبب كثرة الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى على صعوبة مباراة الفريق غدا أمام المقاصة فى الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن الأهلى يواجه ضغوطا كبيرة بسبب توالى المباريات ما بين بطولة الدورى وبطولة أفريقيا، بخلاف الإصابات التى لحقت بعدد من اللاعبين وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء، وقال عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لديه تركيز كبير فى مباراة المقاصة؛ للاستمرار فى صدارة جدول المسابقة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى يواجه منافسا قويا فى مباراة الغد أمام المقاصة، وأن آخر مباراتين بين الفريقين الموسم الماضى اتسمت بالندية والقوة، فضلا عن أن الفريق الفيومى يملك عناصر مميزة هذا الموسم، وشدد عبد الحفيظ على أن كل مواجهات الأهلى هذا الموسم لن تكون سهلة، ولكن الفريق دائما هدفه الفوز؛ سواء محليا أو أفريقيًا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مرانه الأخير فى الرابعة بعد عصر اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غداً، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران بعد عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وكان رينيه فايلر أكد أن الهدف الأساسى من المباراة حصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر: "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه"، وأضاف المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، وأكد فايلر أنه يحترم قرارات التحكيم، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمة مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب.