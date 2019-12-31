شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ استعدادته لمواجهة وادى دجلة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى للمباراة المقبلة مع وادى دجلة بعد أن حصل الفريق على راحة سلبية أمس الاثنين، عقب العودة من أسوان، وكان الطلائع قد تعادل مع تماسيح النيل بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع لمسابقة الدورى العام والذى أقيم الأحد الماضى على ستاد أسوان.

ويلتقى الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة فى تمام السابعة والنصف على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الاسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى العام.

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كشف طارق يحيى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش أنه كان قريب من تحقيق الفوز على أسوان وتحديداً فى الشوط الأول الذى أهدر لاعبيه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف،فى اللقاء الذى أنتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول، بينما تعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44 من أحداث نفس الشوط، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى .

تابع طارق يحيى: "جدول الدورى مبهدل"، الطلائع لعب 7 مباريات من بينهم 6 مواجهات خارج ملعبنا وهذا أمر غريب، لعبنا مبارياتنا بالإسكندرية ثم الجونة والسويس وأسوان، مؤكداً أن هناك أكثر من لاعب مصاب نتيجة السفريات فقط والإجهاد من كثرة المباريات والسفريات، واشكر اللاعبين على ما بذلوه فى الفترة الماضية.

واستقر مسئولو نادى طلائع الجيش على إبرام ثلاث صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول