شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتصدر قمة ترتيب فرق دورى سوبر السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد مرعى المدير الفنى، قمة ترتيب فرق دورى سوبر السلة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من البطولة، بعد أن فاز فى المباريات الأربعة التى خاضها، محققا العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، حيث أن الفوز فى المباراة بكرة السلة يحتسب بنقطتين.

فيما يحتل فريق الجزيرة فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، حيث خاض 4 مباريات فاز فى 3 وخسر واحدة، وتحتسب الخسارة بنقطة واحدة، وحل الأهلى ثالثا بنفس الرصيد بالفوز فى 3 مواجهات والخسارة فى واحدة، أما الزمالك فجاء فى المركز الرابع وبنفس النقاط، ولكن بفارق الأهداف عن الأهلى .

وفيما يخص باقى المراكز فجاءت كالتالى .. طلائع الجيش، وسموحة، سبورتنج، ومصر للتأمين ثامنا .

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من المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ووفقًا لجدول البطولة فتستمر مباريات الذهاب حتى 9 يناير المقبل، بينما تقام مباريات العودة بدءًا من 12 يناير حتى 8 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير، حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

جاء قرار التأجيل والتوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفًا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفى هو المدير الإدارى لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبًا للفريق.