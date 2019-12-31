شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لنقل مباراة زيسكو إلى استاد القاهرة الدولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتقام مباراة زيسكو يوم 10 يناير المقبل ، وتعادل الفريقان السبت الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف لكل فريق، ليحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وينتظر مسئولو الزمالك ردا من اتحاد الكرة والاتحاد الافريقي علي طلب نقل المباراة ، للحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة وتحديد عدد الجماهير التي ستحضر المباراة.

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ويخوض الزمالك مباراة يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 11 للدوري امام اسوان، وهي المباراة التي يحتاج الزمالك للفوز بها لكسر سلسلة التعادلات والنتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق في الفترة الماضية، خاصة ان الزمالك يحتل المركز السابع في جدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين.

ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة أسوان، ومن المتوقع ان يغيب عن مواجهة اسوان كل من شيكابالا وحازم امام للإصابة ومحمد عبد الغني للايقاف وهو ما يضع الزمالك في ورطة قبل مباراة اسوان بسبب عدم وجود لاعب في مركز الظهير الأيمن بعد هروب حمدي النقاز واصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغني.