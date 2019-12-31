مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

تقام اليوم الثلاثاء 31-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الترجي ضد شبيبة القيروان في الدوري التونسي.



حيث يلتقي الترجي ضد شبيبة القيروان في الدوري التونسي.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

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موعد مباريات الدوري التونسي

الترجي ضد شبيبة القيروان، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.

موعد مباريات الدوري السوداني

الأمل عطبرة ضد هلال الفاشر، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.