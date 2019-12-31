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كلوب يتمسك ببقاء نجم الفريق ويرفض بيعه

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محمد حسين 0 تبليغ

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الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

ذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أن نجم وسط فريق "أدم لالانا" لن يتم بيعه بعد التمسك الشديد من قبل المدير الفني للفريق يورجن كلوب والذي رفض أي عروض من أجل خروج اللاعب هذا الموسم من النادي 

وأضافت الصحيفة أن كلوب يري في لالانا لاعب كبير ولكن الإصابات هي من أبعدته عن مستواه الكبير الذي كان عليه في السابق وأن اللاعب يمتلك المهارة التي تؤهله في الإستمرار مع النادي .

ويرغب كلوب في إبرام ثاني صفقات النادي في يناير بعد التعاقد مع مينامينو حيث يرغب في ظهير أيسر يكون بديل لريبرتسون علي مقاعد البدلاء.

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