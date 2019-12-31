الامارات | احتجاز اللاعب الأردني بني ياسين في إيران.. والأمير علي يغرد

شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز اللاعب الأردني بني ياسين في إيران.. والأمير علي يغرد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب فريق فولاذ الإيراني لكرة القدم، الأردني أنس بني ياسين، إلى الاحتجاز في إيران، أثناء خروجه من مطار طهران، حسب مواقع إخبارية عربية، ونشر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، إثر ذلك، فجر اليوم، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، مرفقة بصورة مع اللاعب.

وقال الأمير علي بن الحسين: "أنس مثل ابني. هو لاعب رائع ورجل حقيقي، ذهب للاحتراف إلى إيران للعب هناك، الآن هو محتجز هناك، ويرفضون عودته إلى وطنه، في إيران، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها، عيب عليكم".

وكان أنس بني ياسين يلعب ضمن صفوف فريق الفيصلي الأردني قبل أن يقرر التوجه إلى إيران للاحتراف في نادي فولاذ الأهواز الإيراني.