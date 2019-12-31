شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاحتجاز لاعب المنتخب الأردني في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن احتجاز لاعب النشامي علي بني ياسين في إيران بعد ذهابه للاحتراف هناك.

وأوضح الأمير علي بن الحسين في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر»: «أنس كابن لي وهو اللاعب الأكثر رقيًا ورجل حقيقي، لقد ذهب كمحترف إلى إيران للعب لناد هناك، والآن لا يريدون إطلاق سراحه للعودة إلى وطنه. إيران، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها، عار عليكم».

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ونقل موقع «جفرا نيوز» الإخباري الأردني عن مصدر بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قوله إن مركز عمليات الوزارة يتابع قضية اللاعب، إذ أوضح أن سبب احتجازه يعود إلى محاولته مغادرة الأراضي الإيرانية بمبلغ مالي يزيد عن الـ 10 آلاف دولار، وهو ما يخالف القانون الإيراني، لتقوم السلطات الإيرانية باحتجازه في المطار.

وأكد المصدر للموقع أن الأزمة يتوقع أن تنتهي قريبًا بعد لقاء بين القائم بالأعمال الأردني في إيران باللاعب، مؤكدًا تعاون الجانب الإيراني معه.

يذكر أن اللاعب كان قد انضم إلى نادي فولاذ خوزستان في سبتمبر الماضي، في صفقة انتقال حر، إلا أنه لم يلعب بقميص النادي سوى مباراة واحدة لمدة دقيقة واحدة.