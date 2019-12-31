- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جورجينيو : علي جميع اللاعبين تحمل المسئولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
صرح نجم وسط تشيلسي الإنجليزي جورجينيو أن اللاعبين يجب أن يكونو أكثر قوة من ذلك وتقديم كل مالديهم في المباريات من أجل قميص نادي تشيلسي.
وأضاف ؛ كفي أعذارًا، علينا ان نكون فريق أكثر شراسة، ليس فقط اللاعبين الكبار لكن على اللاعبين الشباب أيضا أن يتحملوا المسئولية لأنك في منتصف الموسم وتلعب لنادي بحجم تشيلسي .
وحقق تشيلسي فوزاً صعباً في الديربي اللندني الجولة الماضية أمام أرسنال بهدفين مقابل هدف والحفاظ علي المركز الرابع ، بعد سوء النتائج الذي كان يلاحقهم في الفترة الأخيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينيو : علي جميع اللاعبين تحمل المسئولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.