جورجينيو : علي جميع اللاعبين تحمل المسئولية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

صرح نجم وسط تشيلسي الإنجليزي جورجينيو أن اللاعبين يجب أن يكونو أكثر قوة من ذلك وتقديم كل مالديهم في المباريات من أجل قميص نادي تشيلسي.



وأضاف ؛ كفي أعذارًا، علينا ان نكون فريق أكثر شراسة، ليس فقط اللاعبين الكبار لكن على اللاعبين الشباب أيضا أن يتحملوا المسئولية لأنك في منتصف الموسم وتلعب لنادي بحجم تشيلسي .

وحقق تشيلسي فوزاً صعباً في الديربي اللندني الجولة الماضية أمام أرسنال بهدفين مقابل هدف والحفاظ علي المركز الرابع ، بعد سوء النتائج الذي كان يلاحقهم في الفترة الأخيرة .