شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدروي برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف بينما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.
وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه تحضيرًا للقاء إنبى،القائمة لم تشهد أية تغييرات عن مواجهة باستثناء استبعاد باهر المحمدى مدافع الفريق.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:
حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي .
في خط الدفاع: محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – محمد عمار – محمد هاشم.
في خط الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق.
في خط الهجوم: حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم.
ويشدد رئيس الإسماعيلى على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادى ولايحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة ، فضلاً عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الإعلام.
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