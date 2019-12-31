شكرا لقرائتكم نور السيد ومانجا يغيبان عن مواجهة المقاولون العرب فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واشتكي احمد نبيل مانجا من بعض الالام فى السمانه وغاب عن مواجهه الإسماعيلى فى البطولة العربية وعلى الرغم من أن الأشعة أثبتت سلامة اللاعب إلا انه مازال يشتكى من بعض الالتهابات والالام فى السمانه الأمر الذى سيودى إلى خروج اللاعب من حسابات طلعت يوسف فى مباراه المقاولون

وفى السياق ذاته اصيب نور السيد فى بداية مباراة الإسماعيلى وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء وهو مصاب ويشتكى نور السيد من الالام فى العضلة الضامه والتى قد تبعد اللاعب خلال الفتره المقبله .

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ويجهز طلعت يوسف البدلاء خاصة وأن مباراة المقاولون تعد من المحطات الصعبة ولم يستقر حتى الان طلعت يوسف على شكل منطقة المناورات ولكن تشير الدلائل الى الاعتماد على هشام محمد و خالد الغندور .

وخسر الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أمام الإسماعيلى في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " ، وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر.

طالب مجلس الاتحاد السكندري من اللاعبين نسيان نتيجة مباراة الإسماعيلي و التركيز فى مباريات الدوري ، و التحضير لمباراة الإياب قبلها وضرورة تحقيق الفوز من أجل التأهل لدوري الأربعة للبطولة العربية.