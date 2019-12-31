شكرا لقرائتكم فايلر فى جلسة خاصة مع أجاى قبل مران الأهلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي يعقد جلسة خاصة مع النيجيرى جونيور أجاي لاعب الفريق قبل مران اليوم فى حضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل معرفة تطورات حالة اللاعب ومدى استجابته للبرنامج التأهيلى، الذى خضع له خلال اليومين الماضيين للتعافى من إصابة فى العضلة الخلفية، وذلك من أجل تحديد موقفه من مباراة المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً، الأربعاء، باستاد السلام فى الجولة الحادية عشر للدورى الممتاز.

وأصيب جونيور أجاى بسيطة فى العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى السبت الماضى وتم تشخيصها بإجهاد فى العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى على مدار الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

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وسيجتمع فايلر مع أجاى قبل مران الأهلى اليوم فى حضور طبيب الفريق من أجل معرفة موقف اللاعب من المشاركة فى لقاء المقاصة غداً.

ويدخل فريق الأهلى اليوم الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة ويعانى الأهلى فى مواجهة المقاصة من غياب أكثر من لاعب بداعى الإصابة يأتى على رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحى وسعد سمير فيما سيتحدد موقف جونيور أجاى خلال الساعات المقبلة .

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة حصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر: "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، مؤكداً أن إصابة سعد سمير كانت قوية وستبعده فترة طويلة عن الملاعب بينما تغيير أجايى فى مباراة بلاتينيوم جاء للحفاظ عليه"، وأضاف المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، وأكد فايلر أنه يحترم قرارات التحكيم.