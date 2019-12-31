شكرا لقرائتكم معكسر مغلق لمنتخب مصر النسائي استعدادا لمواجهة المغرب في تصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واستقرت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية بالتشاور مع الجهاز الفني علي موعد إقامة المباراة يوم 17 يناير علي أن يتم إرسال موعد ومكان المباراة بشكل رسمي للاتحاد الافريقي والتنسيق مع الجانب المغربي. ويضم المعسكر 25 لاعبة هن ، فرح سمير و حبيبة خالد والهام هاني ونادين غازي وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري واسراء فرج وامل ناصر وشروق ابراهيم وندي ابراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف وليلي زاهر ونادية رمضان وبسمة محمد ونادين الشافعي . Advertisements ويشهد المعسكر انضمام الرباعي ملك شوكت وندا خالد وملك تامر وجيدا المستكاوي لقائمة المنتخب ضمن خطة عبد اللطيف لإتاحة الفرصة أمام اللاعبات المتميزات، وتم استبعاد أميرة محمد لظروف الدراسة و هاجر احمد وهي من ضمن القوام الأساسي للمنتخب . ويسعي حسين عبد اللطيف للتركيز بشكل كبير علي رفع اللياقة البدنية للاعبات إضافة إلي النواحي الفنية وعلاج الأخطاء التي ظهرت في بطولة شمال افريقيا والتأكيد علي الايجابيات. و من المقرر أن ينتظم المنتخب المصرى في معسكر مغلق بداية من يوم الاحد 12 يناير يستمر حتي مباراة المغرب يوم 17 يناير يقتصر علي النواحي الفنية والتركيز علي طريقة اللعب التي يخوض بها منتخبنا الوطني المباراة ورفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات في جميع الخطوط والوقوف علي التشكيل الأمثل للمباراة.

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