شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف سبب إلغاء عقوبة فرج عامر رئيس نادى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأوضح مسئولو اللجنة أن رئيس سموحة أرسل خطاب اعتذار لاتحاد الكرة ولجنة الحكام بشأن تصريحاته ضد طاقم حكام مباراة فريقه فى الدورى أمام أسوان، وتعهد بمنع تكرار الهجوم والتصريحات المسيئة على الحكام مؤكدا على احترامه لاتحاد الكرة والحكام ، وهو ما دفع لجنة الانضباط لالغاء العقوبة.
وأعلنت لجنة الانضباط أمس قراراتها عقب انتهاء مباريات الأسبوع العاشر من عمر الدورى، وتضمنت إلغاء عقوبة فرج عامر رئيس سموحة والتى كانت تنص على منعه من المشاركة فى أى نشاط رياضى مع تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.
كما قررت اللجنة منع سمير موسى رئيس نادي الزرقا من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد الإطلاع على كتاب رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بشأن ما صدر بحق حكم مباراة كوكاكولا والزرقا في القسم الثاني.
وبشأن ما صدر بحق حكم مباراة الألومنيوم وديروط في القسم الثاني ، تقرر إيقاف كل من : رامز شحاتة لاعب ديروط وأحمد عبد النظير عبد المعز مدرب حراس مرمى ديروط ومحمد صلاح محمد سيف مشرف الكرة بنادي ديروط ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.
وبشأن التظلمات والالتماسات المقدمة للجنة فيما سبق وقررته من عقوبات قررت اللجنة إلغاء العقوبة الموقعة على فرج عامر رئيس نادي سموحة بعد الإطلاع على التظلم المقدم ، وإعلاءً لقيمة الاعتذار عما بدر من خطأ.. والاكتفاء بوقف ابراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 3 مباريات بدلا من 6 وتأييد الغرامة المالية بعد الاطلاع على التماس نادي سموحة.. والاكتفاء بعقوبة الوقف 4 مباريات لعلاء الدين مصطفى مدلك المصري ورفع العقوبة المالية بعد الإطلاع على الالتماس المقدم من النادي.. والاكتفاء بمدة الوقف المنفذة لأحمد زاهر المدير الإداري للزمالك وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالنادي وتأييد الغرامة المالية بعد الاطلاع على الإلتماس المقدم من النادي.
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