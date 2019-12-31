شكرا لقرائتكم توابع أزمة المحمدى.. سحب شارة الكابتن من باهر بسبب تصريحاته بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فى سحب شارة الكابتن من باهر المحمدى لاعب الفريق بسبب تصريحاته التليفزيونية التى أعلن فيها رغبته فى الرحيل عن القلعة الصفراء، ويرغب مجلس الدراويش فى منح الشارة للاعب أخر فى ظل حالة الغضب التى تسيطر على الادارة والجهاز الفنى والجماهير من المحمدى.

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 آلف جنيه . يأتى ذلك ، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروض رسمية من أندية خارج مصر. وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الأنضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

أحال مسئولو نادي الإسماعيلي، باهر المحمدي مدافع الفريق للتحقيق، بعد تصريحاته الإعلامية ضد النادي، والتي أكد فيها أنه يرغب في الرحيل لأحد الأندية التي طلبت ضمه بسبب هجوم الجماهير الغير مبرر عليه بالإضافة لمعاناة النادي مع الأزمة المالية. كان باهر المحمدى أدلى بتصريحات يطالب خلالها بالرحيل من لانادى خلال فترة الانتقالات الشتوية لأن ذلك سيحل ازمة كبيرة داخل قلعة الدراويش. Advertisements وكشف باهر المحمدى قائد فريق الاسماعيلى أن لديه عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أحدهم من أحد اندية أوروبية مشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروربا و الاخر خليجى . وأوضح باهر المحمدي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أنه يرفع الحرج عن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى ويطالب بالرحيل خلال المرحلة المقبلة، وهذا طلب مشروع له فى الانتقالات الشتوية القادمة . وأشار باهر المحمدى أنه يوجد حملة كبيرة من جمهور الاسماعيلى ضدده وحمل أشارة القيادة مسئولية كبيرة عليه عقب ما كان بطل لديهم وأنه قام بالمشاركة فى مباراة الجزيرة الاماراتى رغم وفاة عمه . حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيما بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " . وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر.

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