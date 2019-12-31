شكرا لقرائتكم اختبار طبي لـ عمر جابر لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز، لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور أيمن فريد طبيب الفريق، من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى مباراة حرس الحدود التى ستقام الخميس المقبل باستاد المكس فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكانت الإشعة التى خضع لها عمر جابر أمس الاثنين أثبتت تعرض اللاعب لكدمة فى الركبة، خلال مواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى جمعتهما أول أمس الأحد باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وكان عمر جابر تعرض للإصابة بكدمة فى الركبة فى الدقيقة 78 من عمر مواجهة المصري البورسعيدى، ليغادر الملعب ويدخل رجب بكار بدلاً منه، وتقدم جون أنطوى لبيراميدز أمام الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط .

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى.

وجاء تشكيل المصري كالتالى.. حراسة المرمي أحمد مسعود، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .