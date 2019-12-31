شكرا لقرائتكم غدا.. فتح باب القيد الشتوى لضم لاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وسمح اتحاد الكرة للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى.. مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.

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و بشكل رسمى ونهائى حسم اتحاد الكرة،، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد.. وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل ناد إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس.

وبالنسبة للإستبدال، أقر اتحاد الكرة بأحقية كل ناد فى استبدال 5 لاعبين على مدار الموسم سواء فى فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.. ويرفض مسئولو اتحاد الكرة المساس بالاستبدال أو زيادته لـ7 لاعبين بناء على رغبة عدد من الاندية، حيث يرى مسئولو الجبلاية أن تعديل أى بند من بنود لائحة القيد يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص كما يعرض المسابقة للبطلان فى حالة الطعن على هذا القرار.

كما اشترطت لجنة شئون اللاعبين أن يقوم كل ناد بسداد الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد الشتوى كشرط أساسى، على ان يتم منع أى ناد من القيد فى حالة عدم سداد مديوناته لدى اتحاد الكرة.