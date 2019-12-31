«منوعات» و4 أيام في الأسبوع.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل برنامجه على قناة الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن مواعيد برنامجه الذي سيقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك"، والمقرر إنطلاقها خلال الساعات المقبلة مع بداية العام الجديد 2020.

وقال منصور، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على فضائية "أون سبورت"، إنه سيظهر من خلال قناة الزمالك ببرنامج على الهواء كل يوم خميس وجمعة وإثنين وثلاثاء الساعة الـ12 ليلاً، مشيراً إلى أنه رفض أن يكون البرنامج بشكل يومي.

وأشار منصور إلى أنه ومن خلال مداخلة تليفونية واحدة، في برنامج "الزمالك اليوم" الذي كان يذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كان يحقق أعلى نسبة مشاهدة، موضحاً أن البرنامج سيكون سياسياً وقانونياً وفنياً ورياضياً.

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مواعيد البرنامج الذي سيظهر من خلاله عبر قناة ”الزمالك“، المقرر انطلاقها خلال الساعات المقبلة مع بداية شهر يناير لعام 2020، كما كشف موقف الأبيض من التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز الحالي والأهلي الأسبق، وكذلك موقفه من الخلاف مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، خاصة بعد صدور قرار بمنعه من حضور مباريات الفريق في المسابقات المحلية.

Advertisements

وأضاف: "بذل أمير مرتضى وشقيقة أحمد جهدا كبيرا، كانا يسهران خارج المنزل في مدينة الإنتاج الإعلامي حتى تظهر الفضائية للنور وتحقيق حلم جماهير الزمالك، تعاقدت مع الإعلاميين الذين كانوا يهاجمونني مثل كريم حسن شحاتة الذي أعتبره مثل ابني وهناك أيضا خالد الغندور وشادي عيسي، أما أحمد الشريف فهو إضافة بالتأكيد ولكن إعلام المصريين هم من يختارون من يظهر على القناة".

وتابع رئيس الزمالك: "هناك عقود إعلانية كثيرة تنهال على القناة حاليا والجميع سيحصل على مستحقاته بانتظام، ستكون قناة محترمة خالية من التحيز والتعصب فهي حلم لكل جماهير الزمالك".