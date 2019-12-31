فرجاني ساسي يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

كشف الدولي التونسى فرجانى ساسى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد ما تردد عن تقدمه بطلب رسمي للرحيل عن الفريق.
قال ساسي فى تصريح خاص لـ«الوفد» إنه لم يحدث أنتقدم بأى طلبات إلى مجلس الإدارة، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بشأن رحيله فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنه يحترم تعاقده مع النادى وتركيزه حاليًا منصب مع الفريق، ولا يريد أن يشغل باله بما يتردد، خصوصًا أنه سبق أن نالته شائعات كثيرة عندما كان فى إجازة فى تونس، وقيل إنه لن يعود وهو الآن يشارك مع الفريق فى جميع المباريات.
أضاف، أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأنه يبذل قصارى جهده ليكون عنصرًا مؤثرًا مع باقى زملائه ولا يلتفت إلى ما يتردد ولا يشغله ذلك.
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