كارتيرون: مشوار الدوري طويل.. وأرفض تصدير الإحباط للاعبي الزمالك

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه فى الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة فى إطار الاستعدادات الجادة للقاء أسوان بعد غد الخميس بستاد القاهرة فى الجولة الحادية عشرة للدوري.

وحرص الفرنسى كارتيرون المدير الفنى على عقد جلسة مع اللاعبين طالب فيها بإغلاق صفحة مباراة زيسكو الزامبى

فى دورى أبطال أفريقيا تماما والتركيز فى لقاء أسوان وقال أنه واثق أن الأداء بروح قتالية عالية الذى قدمه الزمالك امام زيسكو سيستمر أيضاً فى المسابقة المحلية ومن المهم جدا استعادة توازن الفريق محليا بعد أن صام اللاعبون عن التهديف فى مباراتى سموحة والإنتاج الحربى ويتمنى ألا يتكرر ذلك فى اللقاءات المقبلة بداية من مباراة أسوان.

وأشار إلى أنه لا يريد أن يلتفت اللاعبون إلى من يحاولون تصدير الإحباط لهم بأنهم فقدوا المنافسة على البطولة المحلية لأن المشوار ما زال طويلا وهم قادرون على التعويض خاصة أن الدور الأول لم ينته بعد وكرة القدم فيها الكثير والكثير وتعطى أكثر لمن يخلص ويقاتل بفدائية داخل المستطيل الأخضر.