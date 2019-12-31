أسوان يرفض استقالة مجدي عبد العاطي

أكد أحمد سليمان رئيس نادى أسوان أن مجدى عبد العاطى المدير الفنى مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله، واستمراره مع الفريق لنهاية الموسم أمر محسوم من قبل الإدارة.

وأشار سليمان إلى أنه متمسك بوجوده ومعه أعضاء المجلس بالكامل، خاصة أن هناك سوء توفيق

يواجه الفريق فى المباريات وتحديدًا فى إحراز الأهداف.

وكان عبد العاطى قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق، بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة.

وقال مجدى عبد العاطى إن فريقه يواجه سوء حظ منذ عدة مباريات، مؤكدًا أنه يعانى من نقص الموارد المالية لتدعيم صفوفه خلال انتقالات الشتاء.

وأوضح عبد العاطى أن لعنة الإصابات هاجمت الفريق فى الفترة الأخيرة مثل أوميدا أوكرى و أحمد عبد الظاهر وحسن يوسف، مما أدى لهبوط مستوى الفريق، وبسبب قلة الإمكانيات سنسعى لضم لاعبين بالمجان ولاعبين صغار فى السن.