رئيس اتحاد اليد يشيد بالتجربة الصربية

أشاد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، بنجاح التجربة الصربية، بعد المستوى الجيد الذى قدمه منتخب الفراعنة أمام نظيره الصربى فى المباراتين الوديتين التى جمعتهما خلال الأسبوع الحالى فى المعسكر الذى أقيم هناك، فى إطار المعسكر الأوروبى للفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها تونس فى منتصف يناير المقبل،

ويطمح المنتخب للتتويج باللقب للتأهل مباشرة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأوضح نصر أن المدرب الإسبانى جارسيا بارندو المدير الفنى للفراعنة، لعب بأكثر من بأسلوب واستطاع تجربة أكبر مجموعة من اللاعبين، الأمر الذى يعد نجاحًا للتجربة الصربية.

وأردف رئيس اتحاد اليد أن التجربة

فى مجملها مفيدة، متمنيًا مواصلة مسيرة الانتصارات بنفس القوة خلال الفترة المقبلة التى تشهد تحديات كبيرة للمنتخب الأول لليد.

ومن جانبه، أكد مؤمن صفا أمين الصندوق باتحاد اليد والمشرف على المنتخبات الوطنية أن الأداء المميز للفريق أمام صربيا مؤشر جيد على قدرة المنتخب الوطنى فى إنجاز مهمته الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو بنجاح، مشيرًا إلى أن الجميع يعملون ويبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج ببطولة أفريقيا.