تأكد غياب اللاعب النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن مباراة مصر المقاصة بسبب إصابته بإجهاد فى العضلة الخلفية، ووضع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق برنامجًا تأهيليًا للاعب لتجهيزه للمشاركة فى مران الفريق الجماعى، والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتعرض أجاى لإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد السلام، ورفض الجهاز الفنى المجازفة به، وتم استبداله على الفور بمجرد شعوره بآلام فى العضلة الخلفية.
ويخضع الظهير الأيسر محمود وحيد لبرنامج تأهيلىلتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد شكواه من كدمة فى وجه القدم.. ورفض الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاستعجال فى عودة وحيد، والاطمئنان بشكل أكبر على جاهزيته.
وبدأ وحيد تنفيذ برنامج تأهيلى، حيث يخضع لجلسات فى الجيم، ويخضع لفحص طبى جديد؛ للتأكد بشكل نهائى من جاهزيته والتعرف على فرص مشاركته فى التدريبات.
وتأكدت جاهزية مروان محسن مهاجم الأهلى لخوض مباراة المقاصة بعد مشاركته فى مران الفريق خلال الساعاتالماضية كما أن عمار حمدى لاعب الوسط تعرض لإصابة فى قدمه خلال التدريبات ويخضع لتدريبات تأهيلية.
فى المقابل، تواصل الجهاز الطبى بالنادى الأهلى مع أطباء ألمان خلال الساعات الأخيرة للاستقرار على الطبيب الذى سيقوم بإجراء جراحة وتر أكيلس لسعد سمير، مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة خلال مشاركته فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد السلام فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
وكشفت الأشعة التى أجراها سعد سمير تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، ويستعد لإجراء جراحة، فيما يحدد الطبيب الذى سيجرى له الجراحة فترة غيابه عن الملاعب.. ويسعى الجهاز الطبى للاستقرار على الخبير الذى سيقوم بإجراء الجراحة لتحديد موعد السفر إلى ألمانيا .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن للقاء المقاصة .. وغياب اجاي للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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