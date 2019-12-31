الأهلي يستعجل بطاقة كهربا.. ومحاولات لقيده قبل لقاء المقاصة

استعجل مسئولو النادى الأهلى الحصول على البطاقة الدولية للاعب الجديد محمود عبد المنعم كهربا المنضم بعد فسخ عقده مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى من أجل قيده بالقائمة الخاصة بالفريق غدًا الأربعاء للحاق بلقاء مصر المقاصة المقرر

غدًا فى الجولة الحادية عشرة للدورى.

ويسعى مسئولو الأهلى لحسم مسألة قيد كهربا بشكل نهائى تمهيدًا لتواجده فى قائمة الفريق قبل لقاء مصر المقاصة خاصة أن اللاعب خضع لبرنامج

تأهيلى وبدنى مكثف كما أن الفريق يعانى غيابات كبيرة فى مركز الجناح الأيسر.

ويخوض الأهلى مرانه الأخير اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الأربعاء فى الجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز، ويعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محاضرة للاعبيه لشرح بعض نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس.