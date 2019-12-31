الأهلي والزمالك يتصارعان على دوري الأبطال.. وأولمبياد طوكيو التحدي الأهم

ساعات قليلة وتستقبل الرياضة المصرية عامًا جديدً 2020 بطموحات كبيرة وأحلام تبحث عن التحول إلى حقيقة فى عام مليء بالأحداث المهمة والمرتقبة.

وتبدو خارطة طريق البطولات والأحداث التى تنتظرها الرياضة المصرية مليئة بالعديد من التحديات، على رأسها دورة الألعاب الأوليمبية التى تقام فى طوكيو خلال الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبلين.

أولمبياد طوكيو:

أولمبياد طوكيو يبدو الحدث الأهم الذى تترقبه الرياضة المصرية، خصوصًا أن هذه الدورة تشهد مشاركة بعد غياب للمنتخب الوطنى لكرة القدم بعد أن تأهل للأولمبياد بالفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا فى مصر خلال شهر نوفمبر الماضى.

تراهن الجماهير المصرية على هذا الجيل الرائع، وعلى رأسه رمضان صبحى ومصطفى محمد والعديد من اللاعبين الموهوبين، بقيادة المدير الفنى شوقى غريب، من أجل تحقيق إنجاز أوليمبى بحصد ميدالية، خصوصًا أن طوكيو كانت لها ذكرى رائعة لمصر وحصد الفراعنة المركز الرابع فى أوليمبياد 1964.

تشارك مصر بالعديد من اللاعبين الكبار فى مختلف الألعاب على رأسهم هايدى عادل وشريف نظير فى الخماسى الحديث وأحمد زاهر وعزمى محيلبة وشيماء

حشاد ويوسف حلمى بجانب صعود منتخب السباحة التوقيعة والسباح على خلف الله بخلاف تأهل منتخب رجال وسيدات تنس الطاولة وثنائى التنس محمد صفوت وميار شريف ولاعبة الجمباز مندى محجوب وثنائى الشراع على بدوى وخلود منسى ولاعب التجديف عبدالخالق البنا بجانب منتخب الفروسية.

ويتطلع المنتخب الوطنى لكرة اليد لإنجاز جديد فى بداية عام 2020 حين يخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية فى تونس بحثًا عن تذكرة التأهل للأولمبياد، ويلعب منتخب اليد فى المجموعة الأولى التى تضم الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا.

عودة حلم المونديال:

يبدأ المنتخب الوطنى مشوار التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، حيث تجرى قرعة مرحلة المجموعات يوم 21 يناير المقبل فى أحد فنادق القاهرة.

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ويبحث المنتخب عن تقديم بداية مميزة فى مشوار المجموعات خلال العام الجديد قبل حسم التأهل فى عام 2021، كما أن المنتخب لديه تحدٍ آخر لتصحيح مساره فى المجموعة الخاصة بتصفيات كأس

الأمم الأفريقية 2021 بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر.

ويأمل حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تجديد دماء الفراعنة بالعديد من اللاعبين الصاعدين، بعد أن عانى الفراعنة من تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

استعادة اللقب الأفريقى الغائب:

تبحث الأندية المصرية عن استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب منذ عام 2013 عن طريق الأهلى والزمالك اللذين يسيران بخطى جيدة فى دور المجموعات.

ويأمل الأهلى والزمالك فى عبور دور المجموعات فى ظل حلم المنافسة على اللقب القارى الغائب منذ سنوات، فلم يفز الأهلى منذ عام 2013، وأيضاً الزمالك الذى لم يتوج بدورى الأبطال منذ عام 2002.

ويخطط فريقا المصرى وبيراميدز للتتويج ببطولة قارية، للمرة الأولى فى مشوارهما بعد الوصول إلى مرحلة المجموعات والسير بشكل مميز فى الكونفيدرالية الأفريقية.

انتخابات اتحاد الكرة:

يشهد اتحاد الكرة انتخابات قوية أملاً فى التغيير الذى تبحث عنه الكرة المصرية فى الفترة المقبلة.

وتجرى انتخابات الجبلاية بعد نهاية فترة عمل اللجنة المؤقتة بقيادة عمرو الجناينى فى شهر يوليو أو أغسطس المقبلين، ولكن سيكون التحدى المثير فى انتخابات الجبلاية أيضًا تعديل اللوائح التى تهدد ترشح البعض، بإضافة بنود الـ8 سنوات، وأيضًا الجمع بين العمل الإعلامى واتحاد الكرة.

وعلى رغم أحلام التغيير إلا أن المؤشرات تؤكد ترشح الوجوه القديمة مجددًا فى ظل صراع منتظر بين هانى أبوريدة وأحمد شوبير على رئاسة الاتحاد فى الانتخابات المقبلة.