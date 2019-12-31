رياضة | حصاد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر.. أزارو كلمة السر

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انتهت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على بلاتينيوم بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

العلامة الكاملة لأبناء رينيه فايلر

شارك الأهلي في 7 مباريات خلال شهر ديسمبر، نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال السبع لقاءات، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، نتائج مباريات الأهلي في شهر ديسمبر.

الأهلي وبني سويف

افتتح الأهلي مبارياته في شهر ديسمبر يوم الثلاثاء 3-12-2019، بمباراة بني سويف في كأس مصر، وتمكن المارد الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف الأهلي كل من وليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ هدف، بينما سجل لبني سويف أحمد عبدالرازق.

الأهلي والهلال السوداني

ثم استقبل النادي الأهلي نظيره فريق الهلال السوداني يوم الجمعة 6-12-2019، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تمكن المارد الأحمر من الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلها حسين الشحات، ورمضان صبحي، وسجل للضيوف أظهر الطاهر.

الأهلي ووادي دجلة

ثم استكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء 11-12-2019، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

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وحقق المارد الأحمر الفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، سجلها رمضان صبحي ووليد أزارو، وأحمد الشيخ .

الأهلي وحرس الحدود

وبعدها بأربعة أيام فقط، واجه الأهلي فريق حرس الحدود يوم الأحد 15-12-2019، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شئ، سجله عمرو السولية.

الأهلي والإسماعيلي

وبنفس النتيجة تمكن الأهلي من الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف سجلة وليد سليمان، يوم 19-12-2019، في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

الأهلي والاتحاد

التقى المارد الأحمر بفريق الاتحاد السكندري، يوم 23-12-2019، في الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الأهلي من تحقيق الفوز برباعية نظيفة، سجلها كل من أحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة، ووليد أزارو، وعلي معلول.

الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي

اختتم الأهلي مبارياته في شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، يوم السبت 27-12-2019، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة سجلها وليد سليمان.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، جمعها من 8 إنتصارات.

ويحتل المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط، جمعها من إنتصارين وهزيمة.