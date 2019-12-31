رياضة | مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صمم رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على الاستعانة بخبير فى اللغة العربية لتعلم اللغة من أجل تسهيل عملية التعامل مع اللاعبين ومعرفة الأسلوب الذي يفكرون به.

واستعان الأهلي بمدرس لغة عربية لرينيه فايلر الذي تمكن خلال فترة وجيزة من نطق بعض الكلمات، التى يتم استخدامها فى تعاملاتهم اليومية.

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واستطاع فايلر انتزاع صدارة الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة كما قدم مستوى مميزًا في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.