رياضة | انتقالات برشلونة في يناير: ويليان وديمبيلي وفيدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقالات برشلونة في يناير: ويليان وديمبيلي وفيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد تكون نافذة النقل مغلقة ، لكن الشائعات والمضاربات تستمر في التدهور مع ترقب برشلونة لتعزيزات يناير.

قضى الأبطال الإسبانيون فترة طويلة على أنطوان غريزمان خلال الصيف وتم توجيههم لفتح محفظتهم مرة أخرى مع مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بمعسكر نو.

وقامت صحيفة "Sports Mole" برصد آخر أخبار الانتقالات من الكامب نو.

عناوين صباح الثلاثاء:

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ويليان في مباراة تشيلسي في 2 أكتوبر 2019 برشلونة يريد أن يوقع ويليان في يناير ويرغب برشلونة في التعاقد مع المهاجم البرازيلي ويليان من تشيلسي خلال فترة الانتقالات لشهر يناير.

لاعب خط وسط ارتورو فيدال في 5 نوفمبر ، 2019 عقد لإنتر ميلان مع النجم التشيلي توصل فريق إنتر ميلان إلى عقد مع لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال ، وفقًا لتقرير.

يوفنتوس يثقل كاهل مارك أندريه تير ستيجن

أفادت تقارير أن حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير ستيجن ظهر كهدف للاعب يوفنتوس.